Ейбар одержал сенсационную победу над Атлетико, Осасуна расписала ничью с Вальядолидом: 20-й тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Леванте потерпел поражение от Алавеса, а Вальядолид разделил очки с Осасуной. Отчёт об этом и других матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 20-й тур

Леванте – Алавес – 0:1

Голы: Видаль, 64

Осасуна – Вальядолид – 0:0

Эйбар – Атлетико – 2:0

Голы: Бургос, 10 Эспозито, 90

Субботнюю программу 20-го тура открывал поединок в Валенсии, где местный Леванте принимал Алавес. Хозяева значительно активнее провели первый тайм, нанеся в три раза больше ударов по воротам, однако особой остроты они не несли. После перерыва инициативу перехватили гости, открыв счёт на 64-й минуте вследствии контратаки, которую ударом с левого края штрафной завершил Видаль – 0:1. "Лягушки" пытались отыграться, но изменить счёт так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Алавеса.

Осасуна в родных стенах встречалась с Вальядолидом. Матч получился довольно динамичным, а моментов в нём было достаточно – так, Эррера уже на 10-й минуте спасал хозяев при выходе Унала один-на-один, а его визави Масип на 30-й парировал классный удар Гарсии в правый нижний угол. Во втором тайме содержание игры не изменилось, а лучшим эпизодом стал выстрел Гвардиолы на 58-й минуте в перекладину. К сожалению, несмотря на такой развесёлый ход встречи, команды так и не смогли забить хотя бы один гол. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В последнем испанском матче дня Эйбар принимал Атлетико. Хозяевам удалось открыть счёт уже на 10-й минуте встречи после подачи с углового, которую Энрич сбросил на дальнюю штангу – Бургос замкнул. Несмотря на большое количество времени на восстановление статуса-кво, мадридцы не только не смогли отыграться до самого конца встречи, но и пропустили на 90-й минуте. Получилось красиво: очередной навес с углового вынесли на Эспозито, который точным ударом из-за пределов штрафной попал в левый нижний угол – 2:0. Именно с этим счётом матч и завершился.

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