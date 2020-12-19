Мадридский Атлетико легко переиграл Эльче в рамках 14-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Новичок Примеры почти весь первый тайм сумел удержать свои ворота "сухими". Лишь на 41-й минуте Луис Суарес открыл счет. Вскоре после возобновления игры уругваец оформил дубль.

Атлетико уверенно победил Эльче благодаря дублю Суареса

В середине второго тайма Эльче сумел закрутить интригу благодаря голу Бойе, но на 80-й Диего Коста четко реализовал довольно спорный пенальти и снял все вопросы о победителе встречи.

Благодаря этой победе Атлетико набрал 29 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы Ла Лиги. У Сосьедада и Мадрида на три очка меньше, но сыграно больше на два и один поединок соответственно.

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