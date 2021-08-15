"Петухи" на своем официальном сайте объявили о достижении договоренности с Диего Костой. Атлетико Минейро стал первым бразильским клубом в профессиональной карьере форварда, который уже в соцсетях поздоровался с торсидой команды.

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Детали соглашения не сообщаются, но ранее сообщалось, что контракт с чемпионом Испании и Англии рассчитан на 2 года.

Диего Коста находился в статусе свободного агента с 1 января, когда по обоюдному согласию расторг контракт с мадридским Атлетико. Ранее нападающий поиграл также за Брагу, Сельту, Альбасете, Вальядолид, Челси и Райо Вальекано. Интересно, что натурализованный испанец никогда не играл в Бразилии, хотя родился именно там.

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