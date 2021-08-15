"Півні" на своєму офіційному сайті оголосили про досягнення домовленості з Дієго Костою. Атлетіко Мінейро став першим бразильським клубом у професіональній кар'єрі форварда, який вже у соцмережах привітався з торсидою команди.

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Деталі угоди не розголошуються, але раніше повідомлялося, що контракт з чемпіоном Іспанії та Англії розрахований на 2 роки.

Дієго Коста перебував у статусі вільного агента з 1 січня, коли за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським Атлетіко. Раніше нападник пограв також за Брагу, Сельту, Альбасете, Вальядолід, Челсі та Райо Вальєкано. Цікаво, що натуралізований іспанець ніколи не грав у Бразилії, хоча народився саме там.

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