Коста имеет шансы продолжить карьеру в Палмейрасе. Агенты 32-летнего форварда уже ведут переговоры с бразильским клубом, сообщает Goal.

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Палмейрас предложил звездном испанцу контракт с зарплатой в три млн евро на год. Последним клубом Диего был мадридский Атлетико, с которым он расстался около месяца назад. Напомним, что в атакующей линии Палмейраса Коста сможет сыграть с экс-нападающим Шахтера Луисом Адриано.

Стоит отметить, что Диего родился в Бразилии.

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