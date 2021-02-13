Диего Коста может стать партнером экс-звезды Шахтера Луиса Адриано
00:25 - Читати українською
Испанский форвард Диего Коста близок к переезду за океан.
Коста имеет шансы продолжить карьеру в Палмейрасе. Агенты 32-летнего форварда уже ведут переговоры с бразильским клубом, сообщает Goal.
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Палмейрас предложил звездном испанцу контракт с зарплатой в три млн евро на год. Последним клубом Диего был мадридский Атлетико, с которым он расстался около месяца назад. Напомним, что в атакующей линии Палмейраса Коста сможет сыграть с экс-нападающим Шахтера Луисом Адриано.
Стоит отметить, что Диего родился в Бразилии.
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