Дієго Коста має шанси продовжити кар'єру у Палмейрасі. Агенти 32-річного форварда вже ведуть перемовини з бразильським клубом, повідомляє Goal.

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Палмейрас запропонував зірковому іспанцю контракт із зарплатою у три млн євро на рік. Останнім клубом Дієго був мадридський Атлетіко, з яким він попрощався близько місяця тому. Нагадаємо, що в атакувальній лінії Палмейраса Коста зможе зіграти з екс-нападником Шахтаря Луїсом Адріано.

Варто відзначити, що Дієго народився у Бразилії.

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