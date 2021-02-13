Дієго Коста може стати партнером екс-зірки Шахтаря Луїса Адріано
00:25 - Читать на русском
Іспанський форвард Дієго Коста близький до переїзду за океан.
Дієго Коста має шанси продовжити кар'єру у Палмейрасі. Агенти 32-річного форварда вже ведуть перемовини з бразильським клубом, повідомляє Goal.
Піжонство гравця Палмейраса та фатальний промах екс-форварда Шахтаря у відеоогляді матчу проти Аль-Ахлі
Палмейрас запропонував зірковому іспанцю контракт із зарплатою у три млн євро на рік. Останнім клубом Дієго був мадридський Атлетіко, з яким він попрощався близько місяця тому. Нагадаємо, що в атакувальній лінії Палмейраса Коста зможе зіграти з екс-нападником Шахтаря Луїсом Адріано.
Варто відзначити, що Дієго народився у Бразилії.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter