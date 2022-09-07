"Волки" смогли обжаловать отказ в выдаче Диего Косте разрешения на работу в Англии. Титулованный нападающий сможет подписать контракт до конца сезона 2022/23. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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Теперь 33-летнего игрока от возвращения в АПЛ отделяет только медосмотр, который запланирован на четверг, 8 сентября. В Вулверхэмптоне Диего Коста заменит австрийца Сашу Калайджича, который пришел из Штутгарта и сразу получил тяжелую травму.

Последним клубом бывшего нападающего сборной Испании был Атлетико Минейро, а в последние 8 месяцев он находится без клуба. Также Диего Коста выступал за Челси (дважды стал чемпионом Англии), Атлетико Мадрид, Райо Вальекано и ряд других клубов. За "Фурию Роху" сыграл 24 матча, забил 10 голов.

После 6 туров АПЛ Вулверхэмптон набрал 6 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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