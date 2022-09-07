"Вовки" змогли оскаржити відмову у видачі Дієго Кості дозволу на роботу в Англії. Титулований нападник зможе підписати контракт до кінця сезону 2022/23. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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Тепер 33-річного гравця від повернення в АПЛ відділяє лише медогляд, який запланований на четвер, 8 вересня. У Вулверхемптоні Дієго Коста замінить австрійця Сашу Калайджіча, який прийшов зі Штутгарта і одразу отримав важку травму.

Останнім клубом колишнього нападника збірної Іспанії був Атлетіко Мінейро, а останні 8 місяців він перебуває без клубу. Також Дієго Коста виступав за Челсі (двічі став чемпіоном Англії), Атлетіко Мадрид, Райо Вальєкано та низку інших клубів. За "Фурію Роху" зіграв 24 матчі, забив 10 голів.

Після 6-ти турів АПЛ Вулверхемптон набрав 6 очок і посідає 14 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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