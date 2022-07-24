Райо Вальекано ведёт переговоры о подписании Диего Косты, сообщает портал Relevo. Экс-нападающему мадридского Атлетико, Челси и сборной Испании предлагают контракт на год при зарплате в один миллион евро с бонусами.

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У Косты есть и лучшие в финансовом плане предложения. Впрочем, в пользу Райо играет желание футболиста – он и его семья хотят вернуться в Испанию и жить в Мадриде. К тому же, в сезоне 2011/2012 Диего уже выступал в составе Вальекано.

Прославленный нападающий в течение последних семи месяцев сидел без клуба. В последний раз Коста выходил на поле еще в декабре 2021 года, выступая за Атлетико Минейро. Там он провел 19 матчей, став чемпионом местной Серии А и досрочно расторгнув контракт.

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