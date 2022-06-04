"Халк был и остается большой звездой Минейро. Когда я приехал, он первым позвонил мне, даже предлагал спать в одной комнате. Я ответил ему: "Халк, ты соблазняешь меня этой задницей". Мы были очень хорошими друзьями, хотя это кажется сюрреалистическим.

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В Челси я пытался голым в шутку обнять Канте. Он застенчивый парень, но я раздевался в душе и говорил: "Канте, обними меня!". Но он очень серьезно говорил мне: "Нет, нет, Диего". Н'Голо даже в душ заходил в нижнем белье", – приводит откровение Косты AS.

Напомним, ранее нападающий выступал за Брагу, Челси, Сельту, Райо и Атлетико. Зимой контракт 33-летнего ветерана с Атлетико Минейро завершился, потому он находится в статусе свободного агента.

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