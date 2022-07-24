Райо Вальєкано веде перемовини щодо підписання Дієго Кости, повідомляє портал Relevo. Екс-нападнику мадридського Атлетіко, Челсі та збірної Іспанії пропонують контракт на рік при зарплатні в один мільйон євро з бонусами.

"Ти спокушаєш мене цією дупою": Дієго Коста "залицявся" до партнерів і хотів обійматися голяка

Зазначається, що у Кости є і кращі в фінансовому плані пропозиції. Втім, на користь Райо грає бажання футболіста – він та його родина хочуть повернутись до Іспанії та жити в Мадриді. До того ж, у сезоні 2011/2012 Дієго вже виступав у складі Вальєкано.

Прославлений нападник протягом останніх семи місяців сидів без клубу. Востаннє Коста виходив на поле ще у грудні 2021 року, виступаючи за Атлетіко Мінейро. Там він провів 19 матчів, ставши чемпіоном тамтешньої Серії А і достроково розірвавши контракт.

Барселона мінімально обіграла Реал – космічний гол Рафіньї затьмарив дебют Лєвандовскі, масова сутичка та вирок Луніну