Нападающий Ювентуса Пауло Дибала пережил весь спектр эмоций в матче против Сампдории.

Аргентинец успел открыть счет красивым ударом, но на 22-й минуте был вынужден покинуть поле.

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Дибала на ровном месте подвернул ногу, пытаясь перехватить мяч. Звезда Ювентуса сам ушел с поля, однако не смог сдержать слез. Прошлый сезон 27-летнего нападающего был испорчен постоянными повреждениями, однако в этом он наконец набрал хорошую форму.

Если травма Дибалы окажется серьезной, то он пропустит и матч 2-го тура ЛЧ против Челси, который состоится 29 сентября.

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