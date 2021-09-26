Чемпионат Италии 2021/22, 6-й тур

Ювентус – Сампдория – 3:2

Голы: Дибала, 10, Бонуччи, 43 (пен), Локателли, 57 – Йошида, 44, Кандрева, 83

Эмполи – Болонья – начало в 16:00

Сассуоло – Салернитана – начало в 16:00

Удинезе – Фиорентина – начало в 16:00

Наполи – Кальяри – начало в 21:45

Игровую программу воскресенья в итальянской Серии А открывал поединок Ювентус – Сампдория. Уже на 10-й минуте хозяева вырвались вперед благодаря голу Дибалы, которому ассистировал Локателли. Однако, на 21-й Дибала покинул поле из-за травмы, а его заменил Кулусевски. Под занавес тайма "бьянконери" заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Бонуччи. Только после этого генуэзцы проснулись, и меньше чем за минуту один гол сумел отквитать Йошида – 2:1.

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Вскоре после перерыва туринцы закрепили свое преимущество – отличился Локателли. Гости сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но в атаке ничего не получалось. Они продолжали свои попытки, и на 83-й Кандрева сумел уменьшить отставание – 3:2. Однако, этого было мало, и финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ