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Дибала шантажирует Ювентус заоблачной зарплатой

18:41 54 Читати українською
Дибала шантажирует Ювентус заоблачной зарплатой
Пауло Дибала / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала считает, что в Турине его недооценивают.

Переговоры между представителями Дибалы и руководством Юве пока не могут увенчаться успехом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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26-летний аргентинец по новому соглашению хочет получать 15 млн евро в год, что поднимет его на второе место по зарплате в лагере туринцев (Роналду получает 31 млн). "Старая Синьора" соглашается максимум на 12 млн евро.

Действующий контракт форварда с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-я ассистами.

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Италия Трансферы Ювентуса Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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