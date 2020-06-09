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Дибала: Было бы приятно поиграть в Барселоне

10:00 71 Читати українською
Дибала: Было бы приятно поиграть в Барселоне
Пауло Дибала / Фото Instagram

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мыслями относительно своей будущей карьеры.

"Продление контракта с Юве? Пока ничего сказать на эту тему. У меня осталось 1,5 года, это немного, и я понимаю, что из-за коронавируса у клуба есть проблемы. Посмотрим что получится. Я счастлив здесь, у меня хорошие отношения с людьми, президентом. В определенный момент, я думаю, мы сядем и поговорим.

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Барселона? Правда в том, что это великий клуб мирового уровня, а с Месси он еще более велик. Было бы приятно играть там, но Ювентус – это тоже невероятный клуб с богатой историей, где играют великие футболисты", – цитирует Дибалу CNN.

В нынешнем сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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Италия Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Барселона Барселона Трансферы Барселоны Пауло Дибала Пауло Дибала
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