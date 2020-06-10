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Дибала шантажує Ювентус захмарною зарплатою

18:41 277 Читать на русском
Дибала шантажує Ювентус захмарною зарплатою
Пауло Дибала / Фото ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Пауло Дибала вважає, що в Турині його недооцінюють.

Перемовини між представниками Пауло Дибали та керівництвом Юве поки не можуть увінчатись успіхом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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26-річний аргентинець за новою угодою хоче отримувати 15 млн євро на рік, що підніме його на друге місце за зарплатою у таборі туринців (Роналду отримує 31 млн). "Стара Синьйора" погоджується максимум на 12 млн євро.

Чинний контракт форварда з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 24 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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Італія Трансфери Ювентуса Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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