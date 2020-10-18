Після матчу 4-го туру чемпіонату Італії між Ювентусом і Кротоне, який завершився внічию 1:1, нападник туринців Пауло Дибала посварився з Фабіо Паратічі.

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Як повідомляє Daily Mail, між ними зав'язалася гостра розмова в підтрибунному приміщенні. 26-річний аргентинець нібито незадоволений відсутністю ігрової практики в Ювентусі у поточному сезоні – Андреа Пірло чотири матчі поспіль не випускав Дибалу на поле у Серії А.

Цікаво, що аргентинець мав деякі проблеми зі здоров'ям у збірній – його турбував кишківник, через що він пропустив два матчі національної команди. Андреа Пірло також зауважив, що Дибала не був повністю готовий до матчу з Кротоне. Проте Пауло має підійти у повній бойовій готовності до зустрічі з Динамо у Лізі чемпіонів та охоче зіграє з киянами.

Зауважимо, що поєдинок Ювентуса з Динамо відбудеться вже у вівторок, 20 жовтня. Початок о 19:55

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