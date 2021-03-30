Опытный 31-летний форвард, который немало мячей забил в рамках итальянских Серии А и Б, не сдержался во время поединка против Лихтенштейна, в котором после выхода на замену отличился голом с пенальти и результативной передачей. Несторовски забил в стиле Паненки, побежал к камере и в грубой форме выругался на всю страну, предлагая кому-то заткнуться, вспоминая половые органы и оскорбляя матерей своих критиков. Такое странное празднование взятия ворот не обошлось без сурового наказания. Накануне поединка против Германии Илию прогнали из команды.

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"Я извиняюсь перед всеми, кто считал, что моя ругань была адресована общественности. Не общественности, а определенным людям. Я сделал это с холодной головой. Для меня Македония – это святое, и я носил македонскую ленточку как в Хорватии, так и в Италии. Я представлял Македонию везде, насколько мог", – попытался оправдаться 5 лучший бомбардир в истории своей сборной, которая в 2020 году достигла небывалого для себя успеха.

Напомним, Северная Македония по времени стала последним соперником сборной Украины в группе финальной части Евро-2020, выиграв стыковые матчи. Дуэль между командами запланирована на 17 июня 2021 года, начало в 16:00.

Несторовски объяснил свое поведение тем, что некоторые люди оскорбляли его и угрожали семье футболиста. Очевидно, горячие головы болельщиков отреагировали так на досадное поражение от Румынии на старте отбора ЧМ-2022, когда македонцы отыграли 2 мяча, но пропустили третий. Илия убедился, что иногда лучше уже вылить свое возмущение оскорблениями и угрозами в соцсети, как это в похожей ситуации недавно сделал Зинченко после матча в Германии, чем таким образом вылить обильную порцию матов на всю страну.

Главный тренер македонцев Игорь Ангеловски выразил удовлетворение извинениями Несторовски, но безнаказанным подобное поведение оставить не мог. Поэтому 31-летнего нападающего отстранили от его национальной команды. Против Бундестим форвард Удинезе – не помощник, хотя там у его партнеров и так немного шансов устоять. В своей группе отбора ЧМ-2022 македонцы после двух туров наработали на 3 место, уступая Германии и... Армении.

Пока неизвестно, сколько продлится отстранения Несторовски. Судя по реакции главного тренера, он и сам не рад остаться без ведущего футболиста даже на матч с немцами. В то же время игрок в своем Инстаграме убеждает: "Не волнуйтесь, это штраф только на один матч. Все сказанное мной адресовано трем людям, которые все эти 3 дня угрожали мне и моей семье. Они хорошо знают, кто они!"

Отметим, что старт отбора на Чемпионат мира 2022 не обошелся без ряда других скандалов. Так, сначала Украина стала жертвой отсутствия VAR, когда Франции засчитали гол после однозначного офсайда. Даже фанаты "ле бле" признавали, что им с ошибками рефери повезло. Да что там о нас говорить, если у самого Роналду украли чистый победный мяч в матче против Сербии. Оправдания УЕФА и судей были традиционно противоречивыми. Когда привыкаешь жить в мире видеоповторов, такой арбитраж принять и простить тяжеловато.

Изгнание Несторовски, к слову, не единственное в первые дни Европейской квалификации. Накануне также трио известных игроков сборной Уэльса выгнали из сборной за нарушения карантинного протокола. Девушек, как некоторые их коллеги из АПЛ ранее, вроде бы не водили, от угрозы подхватить коронавирус береглись, как могли. Однако за игнор правила комендантского часа (вернулись в гостиницу после отбоя) игроки Лидса (Робертс), Вест Бромвича (Робсон-Кану) и Сток Сити (Матондо) поплатились строго – вынуждены досрочно вернуться в клубы и писать письма в соцсетях с раскаянием, ведь никому не хочется пропустить летний Чемпионат Европы.

Акции же протеста против ужасающей эксплуатации Катаром людей на строительстве стадионов и другой инфраструктуры к Мундиалю, уже, наверное, никого не удивляют. Даже ФИФА не спешит наказывать сборные Германии и Норвегии за правильные, но по сути политические акции. Продолжение следует, ЧМ-2022?

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