Аргентина обіграла Бразилію на Маракані в рамках кваліфікації на ЧС-2026. Матч супроводжувався скандалами – фани билися з поліцією, а Мессі з'ясовував стосунки з опонентами.

Аргентина зі скандалом завдала Бразилії історичної поразки у відборі ЧС – Мессі забирав команду з поля

Дибала після перемоги посміявся з бразильців. Паоло виставив у Instagram фото Христа-Спасителя у футболці збірної Аргентини. Це викликало обурення, адже статуя в Ріо-де-Жанейро є символом не лише Бразилії, а й усього християнства.

До речі, Дибала навіть не брав участі у статусному матчі. Він так і не зумів стати важливим гравцем для збірної Аргентини, яка виграла ЧС-2022.