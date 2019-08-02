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Дибала не будет тренироваться с Ювентусом до 5 августа – игрок близок к переходу в Манчестер Юнайтед

00:50 17 Читати українською
Дибала не будет тренироваться с Ювентусом до 5 августа – игрок близок к переходу в Манчестер Юнайтед
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Пауло Дибала не будет тренироваться с общей группой и имеет большие шансы на переход в Манчестер Юнайтед.

Пауло Дибала готовится к переходу в Манчестер Юнайтед. По информации Goal, футболист не будет тренироваться с командой до 5 августа, пока продолжаются переговоры с Манчестер Юнайтед.

Дибала требует у Манчестер Юнайтед зарплату больше, чем у Погба

Туринский Ювентус выразил готовность отпустить аргентинскую звезду, о чем сообщил его представителям.

Ранее сообщалось, что Дибала хочет получать зарплату больше, чем у французского хавбека Поля Погба.

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