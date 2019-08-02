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Дибала не тренуватиметься з Ювентусом до 5 серпня – гравець близький до переходу в Манчестер Юнайтед

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Дибала не тренуватиметься з Ювентусом до 5 серпня – гравець близький до переходу в Манчестер Юнайтед
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Пауло Дибала не буде тренуватись із загальною групою і має великі шанси на перехід у Манчестер Юнайтед.

Пауло Дибала готується до переходу у Манчестер Юнайтед. За інформацією Goal, футболіст не буде тренуватись із командою до 5 серпня, поки тривають переговори з Манчестер Юнайтед.

Дибала вимагає в Манчестер Юнайтед більшу зарплату, ніж у Погба

Туринський Ювентус висловив готовність відпустити аргентинську зірку, про що повідомив його представникам.

Раніше повідомлялось, що Дибала хоче отримувати зарплату більшу, ніж у французького хавбека Поля Погба.

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