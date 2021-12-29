"Коронавирус может быть объяснением проблем у игроков, особенно у таких, как Дибала, который должен обводить соперников. Такое впечатление, что он несобран. Его игра завораживает, но все равно оставляет сомнения. Хотя у него есть все лучшие качества.

Икарди не покинет ПСЖ, если команду возглавит Почеттино, – TyC Sports

Ему нужно вернуть прежние физические кондиции. Когда он в порядке, он может на поле все, в том числе играть в тройке с Моратой и Роналду.

Я бы не менял Дибалу на Погба. Я бы поменял его только на Харри Кейна", – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, Юве хочет вернуть звезду Манчестер Юнайтед Поля Погба, и Дибала может стать частью этого трансфера.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му