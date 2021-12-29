Капелло посоветовал Ювентусу топ-форварда на замену Дибале
Экс-тренер Ювентуса Фабио Капелло волнуется за форму нападающего туринцев Пауло Дибалы.
"Коронавирус может быть объяснением проблем у игроков, особенно у таких, как Дибала, который должен обводить соперников. Такое впечатление, что он несобран. Его игра завораживает, но все равно оставляет сомнения. Хотя у него есть все лучшие качества.
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Ему нужно вернуть прежние физические кондиции. Когда он в порядке, он может на поле все, в том числе играть в тройке с Моратой и Роналду.
Я бы не менял Дибалу на Погба. Я бы поменял его только на Харри Кейна", – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
По информации СМИ, Юве хочет вернуть звезду Манчестер Юнайтед Поля Погба, и Дибала может стать частью этого трансфера.
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