У Динамо U-19 не было никаких проблем в матче против сверстников из Зари.

Чемпионат Украины U-19, 18-й тур

Динамо – Заря – 5:1

Голы: Диалло, 6, 9, Вивчаренко, 22, Яцык, 76 (пен.), Уваров, 85 – Смиян, 51 (пен.)

Нереализованный пенальти: Диалло, 35

Удаление: Токарь, 75 (З)

Киевляне отставали от Шахтера на 6 очков, от Металлиста 1925 на 4 и от Руха на одно, однако имели два матча в запасе. В гости приехала крепкая Заря, которая тоже идет в топ-5 юношеской лиги.

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Динамо решило все вопросы еще в первом тайме. Безудержный Самба Диалло просто не замечал соперников, оформив дубль и отдав ассист на Вивчаренко. Сенегалец замахивался и на хет-трик, но с пенальти проиграл дуэль киперу луганчан Сапутину.

Второй тайм получился более ровным. Команды обменялись голами с пенальти (на этот раз киевляне доверили удар капитану Яцыку), а окончательный счет установил джокер Уваров. 5:1 – подопечные Костюка завершают год на мажорной ноте и могут отдыхать перед продолжением борьбы в чемпионате и Юношеской лиге УЕФА.

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