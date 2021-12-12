Динамо U-19 не мало жодних проблем у матчі проти однолітків із Зорі.

Чемпіонат України U-19, 18-й тур

Динамо – Зоря – 5:1

Голи: Діалло, 6, 9, Вівчаренко, 22, Яцик, 76 (пен.), Уваров, 85 – Сміян, 51 (пен.)

Нереалізований пенальті: Діалло, 35

Вилучення: Токар, 75 (З)

Кияни відставали від Шахтаря на 6 очок, від Металіста 1925 на 4 і від Руха на одне, проте мали два матчі у запасі. В гості приїхала міцна Зоря, яка також іде в топ-5 юнацької ліги.

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Динамо вирішило усі питання ще в першому таймі. Нестримний Самба Діалло просто не помічав суперників, оформивши дубль і віддавши асист на Вівчаренка. Сенегалець зазіхав і на хет-трик, але з пенальті програв дуель кіперу луганців Сапутіну.

Другий тайм вийшов рівнішим. Команди обмінялися голами з пенальті (цього разу кияни довірили удар капітану Яцику), а остаточний рахунок встановив джокер Уваров. 5:1 – підопічні Костюка завершують рік на мажорній ноті і можуть відпочивати перед продовженням боротьби у чемпіонаті та Юнацькій лізі УЄФА.

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