"Да, я готов вернуться в Киев, если ситуация позволит. У меня есть контракт, футбол – это моя работа, и, прежде всего, моя семья уповает на меня большую надежду", – поделился Диалло в комментарии rfi.

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Впрочем, его агент, Матар Сиссе, предполагает возможный уход из Динамо: "Учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что она изменится. В любом случае, мы имеем контакты с другими клубами. Посмотрим, что будет после 30 июня".

Напомним, Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа сенегалец оформил 5 голов.

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