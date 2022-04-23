Диалло выразил намерение вернуться в Киев – его агент готов перестраховаться трансфером
Вингер Динамо U-19 Самба Диалло рассказал о желании отработать свой контракт с киевлянами, несмотря на войну, которую развязали россияне.
"Да, я готов вернуться в Киев, если ситуация позволит. У меня есть контракт, футбол – это моя работа, и, прежде всего, моя семья уповает на меня большую надежду", – поделился Диалло в комментарии rfi.
Украина превзошла опасения юного легионера Динамо: "Очень испугались, когда российские войска были уже под Киевом"
Впрочем, его агент, Матар Сиссе, предполагает возможный уход из Динамо: "Учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что она изменится. В любом случае, мы имеем контакты с другими клубами. Посмотрим, что будет после 30 июня".
Напомним, Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа сенегалец оформил 5 голов.
Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися