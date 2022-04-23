"Я очень испугался. Никогда не видел войну, только по телевизору мог услышать. А там она вплотную приблизилась ко мне, это что-то нереальное. Из моей комнаты я слышал звуки бомб.

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Я убеждал себя, что со мной ничего страшного не произойдет, ведь я нахожусь в центре города. Впрочем, мы очень испугались, когда российские войска были уже под Киевом. Я думал только об одном: уехать отсюда, но не знал, как. В конце концов удалось сесть на поезд в Киеве, добраться до границы с Польшей, а затем самолетом в Париж.

Когда я покидал Дакар, то имел определенные опасения относительно Украины – холод, язык, слухи об отношении к африканцам и расизме. Но я даже на мгновение не мог представить, что произойдет война", – признался Диалло в интервью Rfi.

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