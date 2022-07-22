Похоже, африканец не собирается возвращаться в Киев, воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить контракт с Динамо. Сейчас Самба Диалло поддерживает форму в составе Бреста – 11-й команды Франции сезона 2021/22.

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Фотографию с Диалло Брест выложил на своей официальной странице в Facebook. У вингера есть шанс подписать контракт с клубом, если в течение недели сумеет произвести впечатление на тренерский штаб. Об этом сообщает WiwSport.

Издание считает очень неожиданным возможный переход Диалло в ряды Бреста, ведь динамовцем интересовались и более именитые клубы из топ-чемпионатов Европы. В частности, речь шла о Баварии, Марселе, Вильярреале и других клубах.

Напомним, 19-летний сенегалец выступал за Динамо U-19 и стал одним из лидеров команды в Юношеской лиге УЕФА (8 матчей, 5 голов). Его соглашение с киевским клубом рассчитано до конца 2026 года.

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