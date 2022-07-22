Схоже, африканець не збирається повертатися до Києва, скориставшись дозволом ФІФА призупинити контракт з Динамо. Наразі Самба Діалло підтримує форму в складі Бреста – 11-ї команди Франції сезону 2021/22.

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Світлину з Діалло Брест виклав на своїй офіційній сторінці в Facebook. Вінгер має шанс підписати контракт з клубом, якщо протягом тижня зуміє справити враження на тренерський штаб. Про це повідомляє WiwSport.

Видання вважає дуже несподіваним можливий перехід Діалло до лав Бреста, адже динамівцем цікавилися й іменитіші клуби з топ-чемпіонатів Європи. Зокрема, мова йшла про Баварію, Марсель, Вільяреал та інші клуби.

Нагадаємо, 19-річний сенегалець виступав за Динамо U-19 і став одним із лідерів команди в Юнацькій лізі УЄФА (8 матчів, 5 голів). Його угода з київським клубом розрахована до кінця 2026-го.

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