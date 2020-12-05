Ювентус и Милан присоединились к борьбе за аргентинца, утверждает Calciomercato.

Ювентус может перехватить у Манчестер Сити звезду Астон Виллы

Ди Мария якобы уже начал переговоры о потенциальном переезде на Апеннины в зимнее трансферное окно. Вингер хочет покинуть Парк де Пренс из-за нехватки игровой практики – в составе ПСЖ он перестал выходить на все 90 минут, а матч группового этапа Лиги чемпионов против МЮ вообще провел на скамейке запасных. Ранее миланский Интер запланировал переход Ди Марии на лето 2021 года, поскольку латиноамериканец станет свободным агентом в июле.

В нынешнем сезоне Анхель Ди Мария провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Ювентус попал в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из Серии А