"Старая синьора" рассматривает вариант с приглашением бразильца, сообщает Tuttomercatoweb.

Манчестер Сіті націлився на дует хавбеків Астон Вілли, – Daily Star

Ювентус готов вступить в борьбу за Дугласа Луиса. Интерес к хавбеку также проявляет его бывший клуб – Манчестер Сити. Дуглас Луис не провёл за "горожан" ни минуты и после ряда аренд был продан Вилле, но Сити имеет право обратного выкупа 22-летнего полузащитника за 25 млн фунтов. Правда, туринцы станут фаворитом в борьбе за звезду "вилланов", если первыми выйдут с конкретным предложением.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста.

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