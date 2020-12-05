Ювентус і Мілан приєдналися до боротьби за аргентинця, стверджує Calciomercato.

Ювентус може перехопити в Манчестер Сіті зірку Астон Вілли

Ді Марія нібито вже розпочав перемовини щодо потенційного переїзду на Апенніни в зимове трансферне вікно. Вінгер хоче покинути Парк де Пренс через брак ігрової практики – у складі ПСЖ він перестав виходити на всі 90 хвилин, а матч групового етапу Ліги чемпіонів проти МЮ взагалі провів на лаві для запасних. Раніше міланський Інтер запланував перехід Ді Марії на літо 2021 року, оскільки латиноамериканець стане вільним агентом у липні.

У нинішньому сезоні Анхель Ді Марія провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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