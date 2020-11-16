Вингер французского Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии, где им активно интересуется миланский Интер.

"Нерадзурри" стремятся подписать опытного аргентинца следующим летом, утверждает Tuttosport.

Интер может обменять Эриксена на игрока ПСЖ

Наставник миланцев Антонио Конте решил придерживаться выбранного ранее вектора комплектации команды. Ди Мария может перебраться на Джузеппе Меацца в статусе свободного агента. Вингер до сих пор не согласовал новый контракт с ПСЖ, хотя окончательно определился с клубом, в котором хотел бы завершить свой европейский этап карьеры. Менеджмент парижан пока сосредоточился на подписании новых соглашений с Мбаппе и Неймаром.

В нынешнем сезоне Анхель Ди Мария провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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