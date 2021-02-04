Циркуляція чуток щодо майбутнього Мессі спровокувала заочний конфлікт керманича "блаугранас" Рональда Кумана та вінгера парижан Анхеля Ді Марії, повідомляє Marca.

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Аргентинець в інтерв'ю Canal+ оцінив вірогідність переходу Мессі в ПСЖ. "Сподіваюся, так і буде. Нам потрібно зберігати спокій, як станеться, так і буде", – заявив Ді Марія, спровокувавши різкий випад Кумана.

"Це прояв неповаги, на мою думку. Говорити таке – неправильно. Це нечесно. Думаю, що говорити так про гравця Барси – неповага до клубу. У ПСЖ щось занадто розговорились про Мессі, який залишається нашим гравцем. До того ж, нам грати проти них у Лізі чемпіонів", – відреагував нідерландець.

Нагадаємо, що влітку Ліонель Мессі зі скандалом намагався покинути Камп Ноу, а ПСЖ був першим кандидатом на підписання аргентинця. Зрештою, 6-разовий володар "Золотого м'яча" залишився в Барселоні через цінник на 700 млн євро. Після сезону 2020/21 він стане вільним агентом.

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