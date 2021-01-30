"Предыдущее руководство сделало ошибку, не продав Месси, пока у него еще был контракт. Они могли сделать что-то вроде продажи Реалом Роналду, когда мадридцы заработали около 100 млн евро.

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Очень больно видеть, что такой талантливый игрок может уйти бесплатно, в то время как Барселона переживает столько финансовых проблем. Я считаю, что уход Лео неизбежен", – цитирует Ривалдо Betfair.

Контракт аргентинца и Барсы завершается летом, основными претендентами на Месси называют Манчестер Сити и ПСЖ.

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