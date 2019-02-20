Ди Мария признался, что однажды сцепился с ван Галом

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Анхель Ди Мария рассказал о своих отношениях с Луи ван Галом.

"Я был в Манчестере, и в первые два месяца все было хорошо с Луи ван Галом. Но после одной ссоры все изменилось. Наши отношения уже не были такими, как раньше.

Ди Мария: Болельщики Манчестер Юнайтед иногда воспринимают меня негативно, но я имел проблемы только с тренером

Стычка с ван Галом случилась, из-за того что он всегда указывал мне на плохое, на негатив, и все это мешало мне. Однажды я сцепился с ним. Я сказал, что не хочу больше это слушать, что я хорошо делаю свою работу и спросил, почему он не указывает на хорошие моменты.

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Ему не понравилось то, как я с ним разговаривал, и отсюда начались проблемы", – сказал Ди Мария в эфире телевизионной программы ESPN Redes.

Напомним, аргентинец выступал за Манчестер Юнайтед с 2014 по 2015 год, сейчас хавбек играет в ПСЖ.