"Как ты со мной разговариваешь?", – Селезнев имел конфликт с арбитром

Форвард Малаги Евгений Селезнев имел спор с арбитром в матче 26 тура Сегунды против Райо Махадаонда (1:0).

Евгений Селезнев дебютировал в основном составе Малаги в матче 26 тура Сегунды против команды Райо Махадаонда.

Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде

Во время поединка у украинца произошел конфликт с главным арбитром встречи Хавьером Вильянуэвой, сообщает eldesmarque. Недовольный решением нападающий сказал: "Как ты со мной разговариваешь?" Фраза Селезнева попала в трансляцию.

Малага одержала минимальную победу и вышла на 2 место в турнирной таблице Сегунды, набрав 48 очков.