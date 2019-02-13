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Ди Мария: Болельщики Манчестер Юнайтед иногда воспринимают меня негативно, но я имел проблемы только с тренером

18:46 100 Читати українською
Ди Мария: Болельщики Манчестер Юнайтед иногда воспринимают меня негативно, но я имел проблемы только с тренером
Анхель Ди Мария / Соцсети

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал об отношениях с болельщиками Манчестер Юнайтед.

"Было сложно с первой минуты, но я знал, что все так и будет. Я говорил это и раньше, но повторю снова: я никогда не отзывался плохо о Манчестер Юнайтед и людях из клуба.

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Такие вещи случаются, болельщики иногда воспринимают тебя отрицательно. В Манчестер Юнайтед у меня были проблемы только с тренером", – цитирует Ди Марию Cadena COPE.

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Напомним, аргентинец выступал за английский клуб с 2014 по 2015 год, когда команду тренировал Луи ван Гал. Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед болельщики "манкунианцев" бросили в Ди Марию бутылкой с пивом.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Луи ван Гал Луи ван Гал
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