Ди Мария: Болельщики Манчестер Юнайтед иногда воспринимают меня негативно, но я имел проблемы только с тренером

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал об отношениях с болельщиками Манчестер Юнайтед.

"Было сложно с первой минуты, но я знал, что все так и будет. Я говорил это и раньше, но повторю снова: я никогда не отзывался плохо о Манчестер Юнайтед и людях из клуба.

УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию на ответный матч ЛЧ против Манчестер Юнайтед из-за "пропаганды алкоголя"

Такие вещи случаются, болельщики иногда воспринимают тебя отрицательно. В Манчестер Юнайтед у меня были проблемы только с тренером", – цитирует Ди Марию Cadena COPE.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, аргентинец выступал за английский клуб с 2014 по 2015 год, когда команду тренировал Луи ван Гал. Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед болельщики "манкунианцев" бросили в Ди Марию бутылкой с пивом.