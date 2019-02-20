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Ді Марія зізнався, що одного разу зчепився з ван Галом

13:25 644 Читать на русском
Ді Марія зізнався, що одного разу зчепився з ван Галом
Ван Гал та Ді Марія / Соцмережі

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Анхель Ді Марія розповів про свої стосунки з Луї ван Галом.

"Я був в Манчестері, і в перші два місяці все було добре з Луї ван Галом. Але після однієї сварки все змінилося. Наші відносини вже не були такими, як раніше.

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Сутичка з ван Галом трапилася, бо він завжди вказував мені на погане, на негатив, і все це заважало мені. Одного разу я зчепився з ним. Я сказав, що не хочу більше це слухати, що я добре роблю свою роботу і запитав, чому він не вказує на хороші моменти.

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Йому не сподобалося те, як я з ним розмовляв, і звідси почалися проблеми", – сказав Ді Марія в ефірі телевізійної програми ESPN Redes.

Нагадаємо, аргентинець виступав за Манчестер Юнайтед з 2014 по 2015 рік, зараз хавбек грає у ПСЖ.

Теги
Англія Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Луї ван Гал Луї ван Гал
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