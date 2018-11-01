Ди Мария продлил контракт с ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария подписал новый контракт с клубом до 2021 года.

ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Анхелем Ди Марией до 2021 года.

Неймар может сесть в тюрьму на 6 лет – СМИ

Хавбек перешел в парижский клуб из Манчестер Юнайтед летом 2015 года и за это время дважды стал чемпионом Франции.

"С большим удовольствием продлил контракт с ПСЖ. В течение 3 лет я процветал в этом клубе", – сказал Ди Мария.

"УЕФА должен исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов", – скандальное заявление президента Примеры