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Неймар может сесть в тюрьму на 6 лет – СМИ

31 октября 17:12 659 Читати українською
Неймар может сесть в тюрьму на 6 лет – СМИ
Неймар / Фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар может оказаться за решеткой по обвинению в махинациях при переходе из Сантоса в Барселону.

В суде началась перепроверка деталей перехода Неймара из бразильского Сантоса в Барселону, сообщает Lavanguardia.

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По информации издания, в суд на участников сделки перехода Неймара подал инвестиционный фонд DIS, который имел часть прав на форварда. По мнению представителей организации, реальная сумма трансфера была выше заявленной, и в итоге фонд недополучил деньги за сговора сторон.

В начале 2018-го бразилец уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь его дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей. Если Неймара признают виновным, то срок возможного заключения может вырасти с двух до шести лет.

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Теги
Барселона Барселона Главное Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Неймар Неймар Сантос Сантос
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