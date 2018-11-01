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"УЕФА должен исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов", – скандальное заявление президента Примеры

31 октября 12:57 287 Читати українською
"УЕФА должен исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов", – скандальное заявление президента Примеры
Хавьер Тебас / Фото Ла Лига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призывает УЕФА исключить ПСЖ и Манчестер Сити из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

"Мы считаем, что ПСЖ не соответствует критериям финансового фэйр-плей УЕФА. Они преувеличивают количество своих спонсоров.

Ни один клуб: ни Реал, ни Барселона не просили меня выдвинуть обвинения против ПСЖ. Когда мы предупредили, что осуждаем парижан, все связывали это с переходом Неймара. Но это не так. На самом деле, мы считаем, что клуб такого типа ставит под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

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К этому списку можно отнести и Манчестер Сити, и любой другой клуб, который нарушает правила, привлекая ложных спонсоров и угрожая стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок, в связи с чем другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать этим государственным клубам.

Все должно соответствовать дисциплинарным стандартам УЕФА, все просто. Если они говорят, что подобные нарушения приводят к исключению, то команда должна быть исключена. Если правила говорят, что такое поведение приводит к запрету на трансферы, то должен накладываться запрет. Должно быть принято дисциплинарное взыскание. Это должны решать в УЕФА", – цитирует Тебаса L'Equipe.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Хавьер Тебас
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