Ди Мария прилетел в Турин для завершения перехода в Ювентус
08:30 - Читати українською
Завершение трансфера Анхеля Ди Марии в Ювентус остается лишь вопросом времени.
Ювентус в своем Instagram сообщил, что Ди Мария уже прилетел в Турин и станет новичком команды в ближайшее время.
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Сообщалось, что Анхель подпишет годичный контракт, по которому будет зарабатывать около 7 млн евро в год.
Напомним, Анхель надевал футболку ПСЖ последние 7 сезонов. За это время он завоевал 18 трофеев, а также стал лучшим ассистентом в истории парижан (119 результативных передач в 295 матчах).
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