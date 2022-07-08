Завершение трансфера Анхеля Ди Марии в Ювентус остается лишь вопросом времени.

Ювентус в своем Instagram сообщил, что Ди Мария уже прилетел в Турин и станет новичком команды в ближайшее время.

Де Лигт игнорирует АПЛ и уже выбрал топ-клуб, ради которого готов уйти из Ювентуса

Сообщалось, что Анхель подпишет годичный контракт, по которому будет зарабатывать около 7 млн евро в год.

Напомним, Анхель надевал футболку ПСЖ последние 7 сезонов. За это время он завоевал 18 трофеев, а также стал лучшим ассистентом в истории парижан (119 результативных передач в 295 матчах).

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо