Завершення трансферу Анхеля Ді Марії в Ювентус залишається лише питанням часу.

Ювентус у своєму Instagram повідомив, що Ді Марія вже прилетів до Турина та стане новачком команди найближчим часом.

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Повідомлялось, що Анхель підпише однорічний контракт, за яким зароблятиме близько 7 млн євро на рік.

Нагадаємо, Анхель одягав футболку ПСЖ останні 7 сезонів. За цей час він здобув 18 трофеїв, а також став найкращим асистентом в історії парижан (119 результативних передач у 295 матчах).

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