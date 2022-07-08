Ді Марія прилетів до Турина для завершення переходу в Ювентус
8 липня 08:28 - Читать на русском
Завершення трансферу Анхеля Ді Марії в Ювентус залишається лише питанням часу.
Ювентус у своєму Instagram повідомив, що Ді Марія вже прилетів до Турина та стане новачком команди найближчим часом.
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Повідомлялось, що Анхель підпише однорічний контракт, за яким зароблятиме близько 7 млн євро на рік.
Нагадаємо, Анхель одягав футболку ПСЖ останні 7 сезонів. За цей час він здобув 18 трофеїв, а також став найкращим асистентом в історії парижан (119 результативних передач у 295 матчах).
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