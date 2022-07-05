Де Лигт настроен покинуть Ювентус, несмотря на попытки клуба продлить контракт. 22-летний футболист не верит в спортивный проект туринцев и уже дал руководству понять, что хочет уйти.

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По информации SPORT BILD, Де Лигт стремится оказаться в Баварии. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже начал переговоры с туринскими коллегами. Отмечается, что реализовать этот переход будет не так-то просто. В контракте нидерландца прописана клаусула в 120 млн евро. Для Баварии это слишком много, а Ювентус не пойдет на большие уступки.

Отметим, что футболистом также интересуются гранды АПЛ, среди которых, прежде всего, Челси и Манчестер Сити. Однако Де Лигт хочет именно в Баварию. В прошлом сезоне защитник Ювентуса провел 42 матча на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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