Де Лигт игнорирует АПЛ и уже выбрал топ-клуб, ради которого готов уйти из Ювентуса
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт дал ясно понять, где хочет продолжить карьеру.
Де Лигт настроен покинуть Ювентус, несмотря на попытки клуба продлить контракт. 22-летний футболист не верит в спортивный проект туринцев и уже дал руководству понять, что хочет уйти.
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По информации SPORT BILD, Де Лигт стремится оказаться в Баварии. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже начал переговоры с туринскими коллегами. Отмечается, что реализовать этот переход будет не так-то просто. В контракте нидерландца прописана клаусула в 120 млн евро. Для Баварии это слишком много, а Ювентус не пойдет на большие уступки.
Отметим, что футболистом также интересуются гранды АПЛ, среди которых, прежде всего, Челси и Манчестер Сити. Однако Де Лигт хочет именно в Баварию. В прошлом сезоне защитник Ювентуса провел 42 матча на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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