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Ди Франческо согласовал контракт с Сампдорией

07:30 38 Читати українською
Ди Франческо согласовал контракт с Сампдорией
Эусебио Ди Франческо / Фото: ФК Шахтер

Бывший главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо близок к тому, чтобы возглавить Сампдорию.

49-летний тренер согласовал 3-летний контракт с Сампдорией, информирует Sky Sport Italia.

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Эусебио в марте был уволен с поста главного тренера Ромы из-за неудовлетворительных результатов команды. С римлянами коуч доходил до полуфинала Лиги чемпионов сезона 2017/18. Тогда на своем пути "волки" победили Шахтер. Последние слухи связывали Ди Франческо с Севильей, однако андалусийский клуб сделал выбор в пользу Хулена Лопетеги.

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Напомним, ранее генуэзский клуб покинул Марко Джампаоло, которого сватают в Милан.

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