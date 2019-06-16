Ді Франческо узгодив контракт із Сампдорією

Колишній головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо близький до того, щоб очолити Сампдорію.

49-річний тренер узгодив 3-річний контракт із Сампдорією, інформує Sky Sport Italia.

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Еусебіо у березні був звільнений з посади головного тренера Роми через незадовільні результати команди. З римлянами коуч доходив до півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Тоді на своєму шляху "вовки" здолали Шахтар. Останні чутки пов'язували Ді Франческо із Севільєю, однак андалусійський клуб зробив вибір на користь Хулена Лопетегі.

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Нагадаємо, раніше генуезький клуб покинув Марко Джампаоло, якого сватають у Мілан.