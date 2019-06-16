Аллегри: Мне надо отдохнуть, а Сарри от меня точно советов не получит

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри еще раз объяснил свое решение взять перерыв на год и прокомментировал возможное назначение Маурицио Сарри на пост наставника туринцев.

"Сарри от меня точно советов не получит. Я не могу их давать. Сейчас я уже не связан с этим всем, поэтому просто буду смотреть и наслаждаться Серией А. Уверен, следующий сезон получится очень интересным.

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У меня нет клуба, поэтому и решил взять паузу на год. Мне надо отдохнуть от дел", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, Массимилиано покинул Ювентус в прошлом месяце после очередного чемпионства в Серии А.