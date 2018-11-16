Девич признался, что ждет вызова в сборную Украины

Экс-форвард "сине-желтых" Марко Девич рассказал, что хочет еще сыграть в составе сборной Украины.

"Моя футбольная карьера состоялась именно в Украине. Я здесь создал себя и как игрок, и как человек. Поэтому и прохожу тренерские курсы здесь.

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Вызов в сборную всегда жду. Пока играю, пока забиваю, но понимаю, что сейчас идет тенденция на молодых игроков, которых готовят на следующий чемпионат Европы", – подытожил Девич для FootballHub.

Отметим, недавно Марко получил тяжелую травму на тренировке Сабаха. Всего в составе азербайджанского клуба Девич сыграл в 8 поединках и забил 5 голов.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет заключительный матч Лиги наций против Словакии.

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