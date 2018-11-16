Девіч зізнався, що чекає виклику в збірну України

Екс-форвард "синьо-жовтих" Марко Девіч розповів, що хоче ще зіграти у складі збірної України.

"Моя футбольна кар'єра відбулася саме в Україні. Я тут створив себе і як гравця, і як людину. Тому і проходжу тренерські курси тут.

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Виклик в збірну завжди чекаю. Поки граю, поки забиваю, але розумію, що зараз йде тенденція на молодих гравців, яких готують на наступний чемпіонат Європи", – підсумував Девіч для FootballHub.

Зазначимо, нещодавно Марко зазнав важкої травми на тренуванні Сабаха. Загалом у складі азербайджанського клубу Девіч зіграв у 8 поєдинках та забив 5 голів.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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