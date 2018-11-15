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Маркевич отметил прогресс сборной Украины под руководством Шевченко

14 ноября 23:59 18 Читати українською
Маркевич отметил прогресс сборной Украины под руководством Шевченко
Мирон Маркевич / Футбол 24

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко применит ротацию в матчах против Словакии и Турции.

"Конечно, тренерский штаб сборной проделал колоссальную, серьезную работу. Команда прогрессирует и это главное.

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Матчи против Словакии и Турции? Наверное, главный тренер даст возможность поиграть новичкам, которых он пригласил, и тех, которые меньше играли. Думаю, что это будет уместно", – сказал Маркевич телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч Лиги наций Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
21
час
:
14
мин
Украина
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